Dayak iddialarından sonra Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan karşı karşıya! Hakaret, tehdit, alıkoyma, yaralama ne ararsan var
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki sular durulmuyor... 2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti. Davanın dördüncü celsesi görüldü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi. Daha önce ortaya atılan ise oldukça vahimdi...
Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
DAVA AÇILDI
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
VELAYET DAVASI EKLENDİ
Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın dördüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz, kız kardeşi Sibel Semerci ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı.
BİR SONRAKİ CELSE KARAR VERİLECEK
Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Duruşma çıkışında Feyza Aktan yayın yasağı nedeniyle açıklama yapmayı reddetti.
Aktan'ın avukatı, "Tanıklarımız dinlendi. Bir sonra ki celse karar verilecek" dedi. Özcan Deniz, soruları yanıtsız bıraktı.