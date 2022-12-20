Davut Güloğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken'le ilgili itirafı olay: "Ece ile ben değil ablam nişan yaptı"

"HAZIRLIK YAPILMIŞ TEK EKSİK DAMATTI"

Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.