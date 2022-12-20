Davut Güloğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken'le ilgili itirafı olay: "Ece ile ben değil ablam nişan yaptı"
Davut Güloğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken'le ilgili itirafı olay! 2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım'la ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu katıldığı bir YouTube programında açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce nişanlandığı Ece Erken hakkında dikkat çeken bir itirafta bulunan Güloğlu, "Ece ile ben değil ablam nişanlandı. Nişan için her şeyi hazırlayıp beni öyle çağırdılar" dedi. İşte detaylar...
"ECE İLE BEN DEĞİL ABLAM NİŞAN YAPTI"
Davut Güloğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken'le ilgili itirafı olay!
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Davut Güloğlu oldu. İlişkilerinden bahseden Güloğlu, 2011 yılında nişanlandığı Ece Erken hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
"ECE ERKEN'E KURŞUN HEDİYE ETMEDİM"
Yıllar önce Ece Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasını reddeden Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti. Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar."
"HAZIRLIK YAPILMIŞ TEK EKSİK DAMATTI"
Ece Erken ile nişanlanmasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" ifadelerini kullandı.