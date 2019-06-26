David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...
Futbolcu David Beckham'ın 7 yaşındaki kızı Harper, 'İngiltere'nin en güçlü isimleri' listesine girdi. 1901'de yayına başlayan İngiliz sosyete dergisi Tatler, İngiltere'nin en güçlü 10 ismini belirledi. Kıyafetlerinden saç şekli ve aksesuarlarına kadar her şeyi taklit edilen Harper Beckham, listeye 4'üncü sıradan girdi. Ancak Harper Beckham'ın yer aldığı listeyle ilgili ilginç bir detay var...
26.06.2019 17:34
- Son Güncelleme: 26.06.2019 17:34
TARİHİ DERGİ
1901'de yayına başlayan İngiliz sosyete dergisi Tatler, İngiltere'nin en güçlü 10 ismini belirledi. Kişilerin halk üzerindeki etkisine dayanılarak yapılan listenin zirvesinde Prens William ile eşi Düşes Kate yer alıyor.
Prens Harry ile eşi Meghan ve David-Victoria Beckham çiftinin bile yer almadığı listenin en sürpriz ismi ise 4'üncü sırada.
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