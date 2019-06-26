David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

Futbolcu David Beckham'ın 7 yaşındaki kızı Harper, 'İngiltere'nin en güçlü isimleri' listesine 4'üncü sıradan girdi. Ancak listeyle ilgili ilginç bir detay daha var.

Kıyafetlerinden saç şekli ve aksesuarlarına kadar her şeyi taklit edilen Harper Beckham'ın yer aldığı listede anne ve babası yok.