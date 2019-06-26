GaleriMagazin

David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

Futbolcu David Beckham'ın 7 yaşındaki kızı Harper, 'İngiltere'nin en güçlü isimleri' listesine girdi. 1901'de yayına başlayan İngiliz sosyete dergisi Tatler, İngiltere'nin en güçlü 10 ismini belirledi. Kıyafetlerinden saç şekli ve aksesuarlarına kadar her şeyi taklit edilen Harper Beckham, listeye 4'üncü sıradan girdi. Ancak Harper Beckham'ın yer aldığı listeyle ilgili ilginç bir detay var...

26.06.2019 17:34 - Son Güncelleme: 26.06.2019 17:34
David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

Futbolcu David Beckham'ın 7 yaşındaki kızı Harper, 'İngiltere'nin en güçlü isimleri' listesine 4'üncü sıradan girdi. Ancak listeyle ilgili ilginç bir detay daha var.

Kıyafetlerinden saç şekli ve aksesuarlarına kadar her şeyi taklit edilen Harper Beckham'ın yer aldığı listede anne ve babası yok.

David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

TARİHİ DERGİ

1901'de yayına başlayan İngiliz sosyete dergisi Tatler, İngiltere'nin en güçlü 10 ismini belirledi. Kişilerin halk üzerindeki etkisine dayanılarak yapılan listenin zirvesinde Prens William ile eşi Düşes Kate yer alıyor.

Prens Harry ile eşi Meghan ve David-Victoria Beckham çiftinin bile yer almadığı listenin en sürpriz ismi ise 4'üncü sırada.

David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

MİNİ SÜPERSTAR

Bu isim; David Beckham'ın 7 yaşındaki kızı Harper.

Başta şık giyimi ve saç şekli olmak üzere her şeyi taklit edilen Harper dünyanın gözü önünde lüks bir hayat yaşıyor.

Harper şimdiden magazin dünyasının önde gelen isimlerinden...

David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

David Bechkam'ın kızı rekorlar listesinde! İngiltere'nin en güçlü ismi Harper oldu...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım!
Emniyet şeridi ihlali yaparak tepki alan Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım!