Dansıyla meşhur olmuştu! Oryantal Asena'nın gerçek ismi ortaya çıktı! Yıllardır herkes onu Asena olarak biliyordu...

Uzun yıllar Türkiye'de dansıyla adından sıkça söz ettiren oryantal Asena, yıllar geçse de magazin gündemi tarafından yakından takip ediliyor. İbo Show'daki kalça dansıyla, oryantal denilince akıllara ilk sırada gelen Asena hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. İbrahim Tatlıses'in programında tanıdığımız oryantal Asena'nın gerçek adı meğer bambaşkaymış. İşte oryantal Asena'nın gerçek adı...
Uzun yıllar Türkiye'de devam eden başta İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show olmak üzere çeşitli televizyon programlarında dansıyla meşhur olan Asena magazin gündemi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Oldukça sıra dışı bir hayat hikayesi olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturdu.