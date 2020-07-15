Danla Bilic'in kilolu halleri yeniden gündemde! Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kankası Danla Biliç...

Bu paylaşım sonrası 'Danla Bilic kimdir?' sorusu internette en çok arananlar arasına girdi.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcu.

Ancak Danla Bilic bir dönem fazla kilolarıyla sosyal medyayı sallıyordu. Danla Bilic mide ameliyatı ve bir takım estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. İşte başta Danla Biliç olmak üzere ünlülerin değişimleri.