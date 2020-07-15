Danla Bilic'in kilolu halleri yeniden gündemde! Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kankası Danla Biliç...
5 aylık Survivor macerası, 14 Temmuz akşamı yayınlanan son bölümle bitti. Survivor 2020'nin şampiyonu, 25 yaşındaki Cemal Can Canseven oldu.Yarışmaya kişiliği ve oyunlardaki başarısıyla damgasını da vuran Cemal Can, yarışma boyunca en çok da sosyal medya fenomeni olan yakın dostu Danla Bilic'le sık sık gündeme geldi. İletişim ödüllerinde sık sık Danla Biliç'le irtibata geçen ve Danla Bilic'in '5 ay evli kaldık' açıklamalarıyla gündem yaratan Cemal Can Canseven'i, Survivor 2020 finalinde yine Danla Bilic yalnız bırakmadı. Cemal Can'ın şampiyonluğunun ardından Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Danla Biliç 'Seninle kazanamayacağımız savaş yok' notunu düştü. Danla'nın paylaşımları bir anda sosyal medyanın zirvesine çıktı ve eski fotoğrafları da yeniden gündeme geldi. Danla Bilic'in kilolu hallerinin fotoğrafları çok konuşuldu...
15.07.2020 11:43
- Son Güncelleme: 15.07.2020 11:43
Bu paylaşım sonrası 'Danla Bilic kimdir?' sorusu internette en çok arananlar arasına girdi.
Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcu.
Ancak Danla Bilic bir dönem fazla kilolarıyla sosyal medyayı sallıyordu. Danla Bilic mide ameliyatı ve bir takım estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. İşte başta Danla Biliç olmak üzere ünlülerin değişimleri.
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