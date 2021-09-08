Danla Bilic'in eski aşkı Poyraz Teoman ayrılık acısını çabuk atlattı! Hamdi Alkan’ın üvey kızıyla gecelerde bakın nasıl yakalandı
Danla Bilic'in eski aşkı Poyraz Teoman ayrılık acısını çabuk atlattı! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Poyraz Teoman, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık acısını çabuk atlatan Poyraz Teoman, önceki akşam Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş'la evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile gece kulübünde görüntülendi. İkilinin o anları sosyal medyaya damga vururken "Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti?" sorusu akıllara geldi. İşte İlknaz Bektaş ile Poyraz Teoman'ın o görüntüleri...
08.09.2021 18:56
- Son Güncelleme: 08.09.2021 19:04
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten Danla Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından silerek dikkat çekmişti.
Ayrılık acısını çabuk atlatan Poyraz Teoman, önceki akşam Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş'la evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile gece kulübünde görüntülendi.
Magazin D'de yer alan habere göre; Poyraz Teman, önceki akşam İlknaz Bektaş ile bir gece kulübünde eğlenirken objektiflere yansıdı.