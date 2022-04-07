RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: "Yeni bir aşk mı?"

Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: "Yeni bir aşk mı?"

Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi, "Yeni bir aşk mı?" soruları gündem oldu. Sosyal medya üzerinden atışmalarıyla gündem olan Danla Bilic ve Reynmen'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin aynı anda Miami tatilinde olması kafaları karıştırdı. Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Danla Bilic'i de ekleyince aşk iddiası iyice alevlendi.

07.04.2022 15:55 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:47
Danla Bilic ile Reynmen’in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: Yeni bir aşk mı?

"YENİ BİR AŞK MI?"

Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Danla Bilic ile Reynmen’in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: Yeni bir aşk mı?

Miami'ye giden iki ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Reynmen aynı yerden paylaşım yapınca ortalığı karıştırdı. İkilinin Miami paylaşımları aşk iddialarını güçlendirdi.

Danla Bilic ile Reynmen’in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: Yeni bir aşk mı?

Daha sonra ikili aynı gözlükle de poz verince sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Danla Bilic ile Reynmen’in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: Yeni bir aşk mı?

"YAKIŞMAMIŞLAR"

Danla Bilic ve Reynmen'in pozlarını görenler "Ay yakışmazlar", "Yok ya aşk değildir" yorumları yaptı.

Danla Bilic ile Reynmen’in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: Yeni bir aşk mı?

Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı pozuna Danla Bilic'i de etiketleyince "Ne alaka ya?", "Ne oluyor ya" yorumları yağdı.

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