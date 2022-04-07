Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi: "Yeni bir aşk mı?"
Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi, "Yeni bir aşk mı?" soruları gündem oldu. Sosyal medya üzerinden atışmalarıyla gündem olan Danla Bilic ve Reynmen'in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin aynı anda Miami tatilinde olması kafaları karıştırdı. Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Danla Bilic'i de ekleyince aşk iddiası iyice alevlendi.
07.04.2022 15:55 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:47
"YENİ BİR AŞK MI?"
Danla Bilic ile Reynmen'in Miami kaçamağı ifşa oldu! Sosyal medya her şeyi ele verdi.
Miami'ye giden iki ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Reynmen aynı yerden paylaşım yapınca ortalığı karıştırdı. İkilinin Miami paylaşımları aşk iddialarını güçlendirdi.
"YAKIŞMAMIŞLAR"
Danla Bilic ve Reynmen'in pozlarını görenler "Ay yakışmazlar", "Yok ya aşk değildir" yorumları yaptı.