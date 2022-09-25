Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçen haftalarda Melike Şahin konserine el ele gelmiş ve aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. Bu kez bir başka konserde Danla Bilic ile Kubilay Aka, beraber görüntülendi. İkilinin samimi halleri kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler kısa sürede gündem olurken Danla Bilic ile Kubilay Aka, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Danla Bilic ile Kubilay Aka'nın çok konuşulan o görüntüleri...
25.09.2022 00:22 - Son Güncelleme: 25.09.2022 00:29
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşadı.