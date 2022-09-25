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Haberler Magazin Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçen haftalarda Melike Şahin konserine el ele gelmiş ve aşklarını dosta düşmana duyurmuştu. Bu kez bir başka konserde Danla Bilic ile Kubilay Aka, beraber görüntülendi. İkilinin samimi halleri kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. O görüntüler kısa sürede gündem olurken Danla Bilic ile Kubilay Aka, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Danla Bilic ile Kubilay Aka'nın çok konuşulan o görüntüleri...

25.09.2022 00:22 - Son Güncelleme: 25.09.2022 00:29
Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşadı.

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Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açtı.

Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile Ocak ayında yollarını ayırma kararı alan Bilic, attığı tweetle herkesi şaşırttı.

Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurdu. Ancak ilişkilerine ikinci bir şans daha veren ikili, tatil sezonunu birlikte açsalardı son günlerde görüntü vermedi.

Danla Bilic ile Kubilay Aka fena yakalandı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın ardından...

Geçen hafta Bebek'te görüntülenen Bilic, aşk sorularına "Çoktan bitti" yanıtını vererek ayrılık haberini duyurdu.

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