Damla Sönmez'in yarı çıplak yatak pozu olay! Bomba bir poz daha geldi bu kez imaj değiştirdi görenler: "Su damlası..."
Damla Sönmez'in yarı çıplak yatak pozu olay! Sosyal medyyaı aktif kullanan 36 yaşındaki Damla Sönmez Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Önce yatakta poz veren Damla Sönmez ardından kısacık kestirdiği saçıyla dikkat çekti. Damla Sönmez'in son halini görenler, "Su damlası gibisin" yorumları yaptı. Kimileri ise ünlü oyuncunun yeni imajını beğenmedi.
23.06.2023 13:24 - Son Güncelleme: 23.06.2023 13:24
"SU DAMLASI GİBİSİN"
Damla Sönmez'in yarı çıplak yatak pozu olay! Bomba bir poz daha geldi bu kez imaj değiştirdi. 36 yaşındaki Damla Sönmez'in son halini görenler, "Su damlası gibisin" , "10 yaş geriye gitmişsin" yorumları yaptı.