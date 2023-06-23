Damla Sönmez'in yarı çıplak yatak pozu olay! Bomba bir poz daha geldi bu kez imaj değiştirdi görenler: "Su damlası..."

"SU DAMLASI GİBİSİN"

Damla Sönmez'in yarı çıplak yatak pozu olay! Bomba bir poz daha geldi bu kez imaj değiştirdi. 36 yaşındaki Damla Sönmez'in son halini görenler, "Su damlası gibisin" , "10 yaş geriye gitmişsin" yorumları yaptı.