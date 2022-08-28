Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Daha sonra bir arkadaşı ile sohbet ederken görüntülendi. Keyfi yerinde olan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce tebessüm ederek hal hatır sormayı ihmal etmedi. Röportaj isteğini, "Sonra konuşuruz" diyerek geri çeviren Sönmez, daha sonra arkadaşları ile sohbete kaldığı yerden devam etti.