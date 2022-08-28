Vav TV İzle
Haberler Magazin Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor eline kitabını aldı güzel oyuncu... Sönmez, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. Ortakent'deki bir plajda bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, ardından denize girmeye karar verse de suyu soğuk bulunca vazgeçti. 35 yaşındaki güzel, fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

28.08.2022 10:44 - Son Güncelleme: 28.08.2022 10:55
Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor kitap okumaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Bodrum Ortakent'teki bir plajda şezlongda bol bol kitap okuyan ve denizi izleyen Sönmez, ardından denize girmeye karar verdi.

Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Başarılı oyuncu denize girdikten sonra suyu soğuk bularak denize girmekten vazgeçti. Daha sonra şezlonguna geri dönen Damla Sönmez kaldığı yerden kitabını okumaya devam etti.

Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Sönmez, turuncu renkli bikini üstü ve siyah bikinisiyle göz kamaştırırken, fit vücuduyla da dikkat çekti.

Damla Sönmez’in plaj keyfi! Bodrum’da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...

Daha sonra bir arkadaşı ile sohbet ederken görüntülendi. Keyfi yerinde olan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce tebessüm ederek hal hatır sormayı ihmal etmedi. Röportaj isteğini, "Sonra konuşuruz" diyerek geri çeviren Sönmez, daha sonra arkadaşları ile sohbete kaldığı yerden devam etti.

SON DAKİKA