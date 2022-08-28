Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor...
Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor eline kitabını aldı güzel oyuncu... Sönmez, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. Ortakent'deki bir plajda bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, ardından denize girmeye karar verse de suyu soğuk bulunca vazgeçti. 35 yaşındaki güzel, fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.
28.08.2022 10:44 - Son Güncelleme: 28.08.2022 10:55
Damla Sönmez'in plaj keyfi! Bodrum'da bikinili yakalandı o halleri olay! Suya girmesiyle çıkması bir oldu, baktı olmuyor kitap okumaya başladı.
Daha sonra bir arkadaşı ile sohbet ederken görüntülendi. Keyfi yerinde olan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce tebessüm ederek hal hatır sormayı ihmal etmedi. Röportaj isteğini, "Sonra konuşuruz" diyerek geri çeviren Sönmez, daha sonra arkadaşları ile sohbete kaldığı yerden devam etti.