Damla Sönmez ceketinin tüm düğmelerini açıp paylaştı! İçine hiçbir şey giymeyen Damla’ya yorum yağdı! Çukur’un Efsun’uydu...
Güllerin Savaşı, Çukur, Aziz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez, performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Dönmez, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, krem rengi pantolon ve ceketiyle verdiği pozları art arda Instagrma hesabında yayınladı. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Sönmez, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Damla Sönmez'in o pozları...
14.10.2022 18:49 - Son Güncelleme: 14.10.2022 18:49
Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan Damla Sönmez, özellikle Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteriyle beğeni toplamıştı.