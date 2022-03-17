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Haberler Magazin Damla Can'ın estetiksiz görüntüsü Instagram'da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü! Survivor Panorama'nın sarışın bombası meğer estetik harikasıymış!

Damla Can'ın estetiksiz görüntüsü Instagram'da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü! Survivor Panorama'nın sarışın bombası meğer estetik harikasıymış!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'unn 2016 ve 2018 sezonlarında yarışan Damla Can şimdilerde yeni hali ile konuşuluyor. Yarışmadan sonra Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ile birlikte Survivor Panaroma programının sunuculuğunu üstlenen Damla Can şöhreti yakaladıktan sonra magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer almaya başladı. Her hali olay olan güzel sunucunun estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Programda güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can'ın bir de eski halini görün.

17.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:21
Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

Survivor'a katıldıktan sonra Panoramada sunucu olarak ekranlara gelmeye devam eden Damla Can'ın estetiksiz hali olay oldu. 31 yaşındaki sunucunun yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Meğer güzel sunucu estetik harikasıymış. Eski hali ifşa olan Damla Can'ın şimdiki haliyle arasındaki fark herkesi şoke etti. İnstagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan ünlü sunucu yeni haliyle paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuluyor. İşte sosyal medyayı birbirine katan o fotoğraflar...

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Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

Survivor 2022 All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

Yarışma kadar yarışmacılar, yorum programı ve sunucular da gündeme geliyor.

Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

Şimdiki Survivor Panorama yorumcularından olan Damla Can da eski Survivor yarışmacısıydı.

Survivor Panorama’nın sarışın bombası estetik harikası çıktı! Damla Can’ın estetiksiz görüntüsü İnstagram’da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü

İstanbul'da doğan Damla Can, özel bir okulda eğitmen olarak çalışırken, Survivor'a katılarak şöhret kapılarını araladı.

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