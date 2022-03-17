Damla Can'ın estetiksiz görüntüsü Instagram'da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü! Survivor Panorama'nın sarışın bombası meğer estetik harikasıymış!

Survivor'a katıldıktan sonra Panoramada sunucu olarak ekranlara gelmeye devam eden Damla Can'ın estetiksiz hali olay oldu. 31 yaşındaki sunucunun yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Meğer güzel sunucu estetik harikasıymış. Eski hali ifşa olan Damla Can'ın şimdiki haliyle arasındaki fark herkesi şoke etti. İnstagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan ünlü sunucu yeni haliyle paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuluyor. İşte sosyal medyayı birbirine katan o fotoğraflar...