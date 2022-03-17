Damla Can'ın estetiksiz görüntüsü Instagram'da 1,1 milyon takipçisini ikiye böldü! Survivor Panorama'nın sarışın bombası meğer estetik harikasıymış!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'unn 2016 ve 2018 sezonlarında yarışan Damla Can şimdilerde yeni hali ile konuşuluyor. Yarışmadan sonra Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ile birlikte Survivor Panaroma programının sunuculuğunu üstlenen Damla Can şöhreti yakaladıktan sonra magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer almaya başladı. Her hali olay olan güzel sunucunun estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Programda güzelliğiyle dikkat çeken Damla Can'ın bir de eski halini görün.
17.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:21
Survivor'a katıldıktan sonra Panoramada sunucu olarak ekranlara gelmeye devam eden Damla Can'ın estetiksiz hali olay oldu. 31 yaşındaki sunucunun yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Meğer güzel sunucu estetik harikasıymış. Eski hali ifşa olan Damla Can'ın şimdiki haliyle arasındaki fark herkesi şoke etti. İnstagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan ünlü sunucu yeni haliyle paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuluyor. İşte sosyal medyayı birbirine katan o fotoğraflar...