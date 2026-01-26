Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi
Coldplay'in solisti Chris Martin ile 8 yıllık ilişkisini Haziran 2025'te bitiren Dakota Johnson, Ocak 2026 itibarıyla rapçi Role Model ile yeni bir aşka yelken açtı. 36 yaşındaki oyuncu, Los Angeles sokaklarında el ele görüntülendiği yeni ilişkisiyle dikkat çekti.
