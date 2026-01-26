PODCAST CANLI YAYIN

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi

Coldplay'in solisti Chris Martin ile 8 yıllık ilişkisini Haziran 2025'te bitiren Dakota Johnson, Ocak 2026 itibarıyla rapçi Role Model ile yeni bir aşka yelken açtı. 36 yaşındaki oyuncu, Los Angeles sokaklarında el ele görüntülendiği yeni ilişkisiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 1

8 yıllık sevgilisi Chris Martin ile evlilik ve çocuk konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yollarını ayıran Johnson'ın, yeni ilişkisindeki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 2

YENİ AŞKIYLA EL ELE

Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta kendisinden 8 yaş küçük olan yeni sevgilisi Role Model ile bir akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi.

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 3

ROLE MODEL KİMDİR?

  • Gerçek Adı: Tucker Harrington Pillsbury

  • Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1997 (28 yaşında)

  • Mesleği: Şarkıcı, söz yazarı ve eski rapçi.

  • Tarzı: İndie-pop ve "Bedroom Pop" (Yatak odası popu).

Role Model, aslında müzisyen olmadan önce film yapımcılığı okumak istiyordu. Ancak üniversite yıllarında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eve kapandığı dönemde müzik yapmaya başladı. Merhum rapçi Mac Miller tarafından keşfedildi ve 2018'de Interscope Records ile anlaştı. Samimi ve dürüst sözleriyle tanınan sanatçı, Sally, When The Wine Runs Out ve blind gibi şarkılarıyla dünya çapında milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Rx (2022) ve Kansas Anymore (2024). 2025 yılında ise albümün delüks versiyonunu yayımladı.

Fotoğraf: Dakota Johnson ve yeni sevgilsi Role Model (Ocak 2026, Instagram)

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 4

Chris Martin ile olan nişanını attıktan yaklaşık altı ay sonra yeni bir aşka yelken açan Johnson'ın, bu yeni dönemde oldukça mutlu ve enerjik olduğu gözlendi.

Fotoğraf: Chris Martin ile sevgili olduğu dönemden kalan bir fotoğraf ( Takvim Fotoğraf Arşivi 2019)

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 5

💤 GÜZELLİK SIRRI 14 SAAT UYKU

Yeni ilişkisindeki mutluluğu yüzüne yansıyan Dakota Johnson'ın görünümü geçmişte açıkladığı güzellik sırrını yeniden gündeme taşıdı. İşte gündeme yeniden oturan o sırrın detayları;

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 6

GÜZELLİK SIRRI 14 SAAT UYKU

Dakota Johnson, bu dikkat çekici açıklamayı ilk olarak 2023 yılında The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği kapsamlı bir röportajda dile getirdi. Röportajda, düzenli bir uyanma saati olmadığını ve işi olmadığı günlerde mümkün olduğunca uzun uyuduğunu belirtti. Johnson, "Eğer 10 saatten az uyursam fonksiyonel olamıyorum, rahatlıkla 14 saat uyuyabilirim" sözleriyle uykunun zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 7

🧘‍♀️ SADECE UYKU DEĞİL

Güzellik rutinini sadece uzun uyku saatlerine bağlamayan Johnson, kaygıyla başa çıkmak ve ruhsal dengesini korumak için başka yöntemler de kullanıyor:

  • Transandantal Meditasyon: Günde iki kez meditasyon yaparak zihnini dinlendiriyor.

  • Sıcak Banyo Keyfi: Suyun kendisini toprakladığını söyleyen oyuncu, günün herhangi bir saatinde küvete girmeyi en büyük terapi yöntemi olarak görüyor.

  • Nefes Egzersizleri: Son dönemde anksiyete yönetimi için nefes çalışmalarına odaklandığını belirtiyor.

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 8

👩‍⚕️ UZMAN GÖRÜŞÜ: DR. WHİTNEY BOWE

New York merkezli dünyaca ünlü dermatolog ve yazar Dr. Whitney Bowe, uykunun cilt üzerindeki etkilerini en iyi bilen isimlerden biri. Bowe, uykunun bir "cilt yiyeceği" olduğunu kabul etse de fazlasının zararlarına dikkat çekiyor:

"Vücut uyku sırasında kolajen üretir ve hücreleri onarır ancak 7 ila 9 saatlik süre bu yenilenme için idealdir. Eğer 14 saat gibi aşırı süreler boyunca uyursanız, vücudunuzda su tutulumu (ödem) artar. Bu durum, güzelliğin aksine sabahları daha şiş bir yüz ve göz altı torbalarıyla uyanmanıza neden olabilir."

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 9

⚠️ FAZLA UYUMANIN (14 SAAT) RİSKLERİ NELERDİR?

"The Sleep Doctor" olarak tanınan klinik psikolog ve uyku uzmanı Dr. Michael Breus, 14 saatlik uykunun (hipersomni) şu olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor:

Uyku Sersemliği: 14 saat uyuyan biri uyandığında kendini daha enerjik değil, aksine daha ağır ve sersemlemiş hisseder.

Metabolizma Yavaşlaması: Uzun süre hareketsiz kalmak vücudun kalori yakımını ve kan dolaşımını yavaşlatır, bu da cildin solgun görünmesine neden olabilir.

Ödem Oluşumu: Yatay pozisyonda çok uzun süre kalmak, yüz bölgesinde sıvı birikmesine (puffiness) yol açar.

Aşk belgelendi: Dakota Johnson, Coldplay solisti Chris Martin sonrası Role Model ile görüntülendi - 10

📊 İDEAL UYKU TABLOSU

Durum Süre Cilt Üzerindeki Etkisi
Yetersiz Uyku < 5 Saat Koyu halkalar, solgunluk, hızlı yaşlanma
İdeal Uyku 7 - 9 Saat Parlak cilt, yüksek kolajen, onarılmış bariyer
Aşırı Uyku > 10 Saat Yüzde şişkinlik, ödem, metabolik yavaşlama

National Sleep Foundation (NSF - Ulusal Uyku Vakfı): Tablodaki "İdeal Uyku" (7-9 saat) ve "Aşırı Uyku" (10+ saat) kategorizasyonu, bu vakfın yayınladığı küresel uyku süresi kılavuzlarına dayanmaktadır.