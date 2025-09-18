Daha yeni başlıyor! Çocukluk aşkıyla 19 yıl sonra evlenen Ezgi Şenler’den sürpriz düğün paylaşımı
Ezgi Şenler, 19 yıl sonra çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi. "Bodrum Masalı" dizisiyle tanınan oyuncu, düğünden yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp takipçilerinden yoğun beğeni ve "Bir ömür boyu mutluluklar" yorumları aldı. Zarif gelinliğiyle dikkat çeken Şenler, mutluluğunu samimi notlarla paylaşırken fotoğrafların devamının geleceğini vurguladı. İşte düğünden günler sonra gelen o paylaşım...
Giriş Tarihi: