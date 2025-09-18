PODCAST CANLI YAYIN

Daha yeni başlıyor! Çocukluk aşkıyla 19 yıl sonra evlenen Ezgi Şenler’den sürpriz düğün paylaşımı

Ezgi Şenler, 19 yıl sonra çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi. "Bodrum Masalı" dizisiyle tanınan oyuncu, düğünden yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp takipçilerinden yoğun beğeni ve "Bir ömür boyu mutluluklar" yorumları aldı. Zarif gelinliğiyle dikkat çeken Şenler, mutluluğunu samimi notlarla paylaşırken fotoğrafların devamının geleceğini vurguladı. İşte düğünden günler sonra gelen o paylaşım...

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

"Bodrum Masalı" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ezgi Şenler, uzun süredir birlikte olduğu çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 19 yıl sonra nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görkemli düğün, ünlü isimlerin yoğun katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Takvim Logo

Mutlu çiftin en özel gününde, yakın dostları ve tanınmış simalar yalnız bırakmadı. Şenler'in zarif gelinliği ve sade makyajı, davetliler tarafından büyük beğeni toplarken, çiftin yüzlerindeki mutluluk ise gözlerden kaçmadı.

Takvim Logo

Düğünün hemen ardından taze gelin Ezgi Şenler, sosyal medya hesabından düğünden fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Takvim Logo

Ancak Şenler'in düğün paylaşımı bununla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncudan yeni pozlar geldi. Paylaşıma gelen yorumlarda ise "Bir ömür boyu mutluluklar" dilekleri eksik olmadı.

Takvim Logo

Ezgi Şenler, yayınladığı fotoğraflara "En güzel günümüzün en güzel fotoğrafları gelmeye başladıysa buraya bir sürü yüklenecek demektir. Daha bunun hazırlığı var, partisi var, ohooo... 29.08.2025" notunu düşerek düğün paylaşımlarının devam edeceğini duyurdu.

Takvim Logo

Oyuncunun bu samimi paylaşımı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Takvim Logo

Ezgi Şenler'in paylaşımından kareler...

Takvim Logo

Ezgi Şenler'in paylaşımından kareler...

Takvim Logo

Ezgi Şenler'in paylaşımından kareler...

Takvim Logo

Ezgi Şenler'in paylaşımından kareler...