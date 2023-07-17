Daha önce annesiyle küsmüştü! Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman’dan flaş Gülben Ergen hamlesi! Ortalık yine karışacak

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi vermişti.Ayrıca, Seren Serengil'in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verilmişti.