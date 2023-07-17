Daha önce annesiyle küsmüştü! Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan flaş Gülben Ergen hamlesi! Ortalık yine karışacak
Magazin dünyasının iki düşman kadını Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında sular hiçbir zaman durulmadı. Yıllar birbirlerine dolaylı olarak laf sokan iki kadın zaman zaman kendi çevrelerindeki ortak insanları bile arada bıraktı. Hatta bir dönem Seren Serengil'in bu sebepten annesi Nevin Teoman'la arası da açıldı... Çok uzun bir aradan sonra yine Nevin Teoman'den gelen bir hamle ortalığı karıştıracak cinsten.
Gülben Ergen'in evli iş adamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu iddiaları üzerine Yeşim Salkım ve Seren Serengil, Gülben Ergen'i eleştirmişti. Gülben Ergen'in avukatı müvekkiline hakaret ettiği iddiasıyla Seren Serengil hakkında tedbir kararı verilmesini talep etmişti.
İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil'in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı vermişti. Gülben Ergen'in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi vermişti.Ayrıca, Seren Serengil'in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verilmişti.