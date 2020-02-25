Haberler Galeri Magazin Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu! Zeynep Cüreklibatur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın...

Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu! Zeynep Cüreklibatur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep, oyunculukta ilk adımı attı. Dedesinin izinden giden 12 yaşındaki Zeynep Cüreklibatur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba ile aynı filmde rol alacak. 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi 'Kovala'da ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşayacak olan Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep'e dedesi sosyal medyadan destek verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeylisi ile rol arkadaşı olacak olan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatur...

25.02.2020 13:05 - Son Güncelleme: 25.02.2020 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





