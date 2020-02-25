Cüneyt Arkın'ın torunu da artık bir oyuncu! Zeynep Cüreklibatur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep, oyunculukta ilk adımı attı. Dedesinin izinden giden 12 yaşındaki Zeynep Cüreklibatur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba ile aynı filmde rol alacak. 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi 'Kovala'da ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşayacak olan Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep'e dedesi sosyal medyadan destek verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeylisi ile rol arkadaşı olacak olan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatur...
Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı ile aynı filmde rol alacak. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın 12 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatur da dedesi gibi oyuncu olacak. Cüneyt Arkın'ın 1torunu Zeynep Kovala adlı sinema filminde oynayacak. Zeynep Cüreklibatur, başrollerinde rap'çi Stabil, Ozan Akbaba ve Hande Soral'ın yer aldığı filmde ilk kez kamera karşısına geçecek.
Cüneyt Arkın sosyal medyadan "Prensesim Zeynep onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan Türkiye'nin ilk rap filmi #Kovala 'da #Doğa karakterini canlandıracak.
Zeynep'in canlandırdığı 'Doğa'; Abi Stabil'in en büyük hayranı ve destekçisi olacak. Şimdiden merakla onu izleyeceğimiz günü beklemekteyiz.." sözleriyle torununa destek paylaşımı yaptı.