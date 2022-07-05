Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanan oyuncunun cenazesinde, eşi Betül Arkın, oğulları Murat ve Kaan yasa boğuldu. İki oğluyla sık sık poz veren Arkın'ın, ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.