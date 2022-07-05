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Cüneyt Arkın'ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Filiz Canlı'ya yazdığı mektup ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde kızı ve torunu ilk kez görüntülendi.

05.07.2022 10:58 - Son Güncelleme: 05.07.2022 11:44
Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın, evinden kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlanan oyuncunun cenazesinde, eşi Betül Arkın, oğulları Murat ve Kaan yasa boğuldu. İki oğluyla sık sık poz veren Arkın'ın, ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

3 ÇOCUK BABASIYDI

İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu.

Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

HAYATININ EN BÜYÜK SIRRI

Ancak Filiz Hanım ile Cüneyt Arkın'ın görüşmediği biliniyor.

Cüneyt Arkın’ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü

Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.

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