Cüneyt Arkın'ın görüşmediği kızı Filiz Canlı babasının cenazesinde görüntülendi! Gözden uzaktı yıllar sonra ilk görüntü
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Ulus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmediği kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının, Güler Mocan'la (1965-1969) evliliğinden dünyaya gelen kzıı Filiz Canlı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Filiz Canlı'ya yazdığı mektup ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde kızı ve torunu ilk kez görüntülendi.
05.07.2022 10:58 - Son Güncelleme: 05.07.2022 11:44
3 ÇOCUK BABASIYDI
İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu.