Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan kahreden paylaşım! Ölümünün üzerinden 5 ay geçmişti 53 yıllık aşkına seslendi: "Hayallere sarılıyorum"
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan yürek sızlatan paylaşım! Cübeyt Arkın'ın ölümünün üzerinden 5 ay geçmişti... Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından gelen paylaşım önce herkesi şaşırttı ardından yürek sızlattı. "Şimdi hayallere sarılıyorum" notlu o kareyi görenler, "Gerçek aşklar ölümsüzdür' yorumları yaptı. Büyük bir sevgiyle bağlı olduğu eşi Betül Arkın için "Tek isteğim ondan önce ölmek" demişti usta isim... Dediği gibi de oldu... Peki, bu büyük aşk nasıl başladı ve nasıl devam etti? İşte Cüneyt Arkın ve eşi Betül Cüreklibatır'ın hikayesi...
01.12.2022 16:26 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:26
"HAYALLERE SARILIYORUM"
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'dan kahreden paylaşım! Ölümünün üzerinden 5 ay geçmişti Betül Cüreklibatır 53 yıllık aşkına seslendi...
Kara Murat, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam olarak tanıdık onu. Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın 84 yıldır sevgiyle atan kalbi daha fazla dayanamadı ve Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı.
HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Vefatının ardından ailesinin kontrolüne geçen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri sızlattı. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.