Çukur'un yıldızı meğer Galatasaray'ın kapısından dönmüş... Cansu Tosun açıkladı, Erkan Kolçak Köstendil oyunculuğu bırakıyor mu?

"Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor, gezmek, öğrenmek, görmek o yüzden biz çok mutlu oluyoruz" diye konuştu. Senaryo yazdığını söyleyen Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni olsun biraz yol alalım öyle anlatayım" dedi.Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın 12 numaralı oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı... Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek desteklemek her zaman çok güzel" dedi.