Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyer basamaklarında hızlıca yükselen 29 yaşındaki oyuncu Aras Bulut İynemli, son döneminden adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Çukur'un yanı sıra, yeni bir filmle de izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı yakın mercek altında. En çok merak edilenlerden biri de hiç kuşkusuz hayatındaki en özel isim. Aras Bulut İynmeli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi olan o ünlü isim kim. İşte başta Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli olmak üzere, ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
30.09.2019 12:53
- Son Güncelleme: 30.09.2019 12:59
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