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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

Rol aldığı Çukur dizisiyle son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bu kadar ön planda olmasına karşın özel hayatını kameralardan uzak tutuyor. Özel hayatı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri Yeşim İynemli ve Orçun İynemli olmak üzere, ünlülerin kardeşleri...

07.12.2020 16:51 - Son Güncelleme: 07.12.2020 16:51
Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

Ekranların başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin abisinin şu sıralar Yeni Hayat dizisinde rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

TANER ÖLMEZ VE KARDEŞİ TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

Taner Ölmez'in ağabeyi ünlü bir şarkıcı.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı

Öyle ki kardeşlerin bir düeti bile var.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı
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