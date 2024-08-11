Çukur'un Yamaç'ıydı...Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner aslında...

Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Oyunculuğu ve karizmasıyla milyonların gönlünde taht kuran İynemli'nin özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Ancak, Aras Bulut İynemli'nin bugüne kadar pek bilinmeyen bir aile ilişkisi ortaya çıktı.