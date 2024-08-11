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Çukur'un Yamaç'ıydı...Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner aslında...

Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Oyunculuğu ve karizmasıyla milyonların gönlünde taht kuran İynemli'nin özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Ancak, Aras Bulut İynemli'nin bugüne kadar pek bilinmeyen bir aile ilişkisi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 21:45 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 21:45
Çukur’un Yamaç’ıydı...Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner aslında... 1

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz.

Çukur’un Yamaç’ıydı...Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner aslında... 2

İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Öte yandan Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir ağabeyi de bulunuyor. İşte başta Aras Bulut İynemli ve Miray Daner olmak üzere akraba ünlüler.

Çukur’un Yamaç’ıydı...Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner aslında... 3

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