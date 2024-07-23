Çukur’un Yamaç'ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. İynemli'nin kendi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.