Çukur’un Yamaç'ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Yer aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle sık sık adından söz ettiren oyuncu, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. İynemli'nin kendi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aras Bulut İynemli, sanatla iç içe bir ailede büyümesinin de etkisiyle oyunculuğa merak sardı.
İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Beyazperde de fırtınalar estiren İynemli, 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.