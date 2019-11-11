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Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile adından söz ettiriyor. Oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Aras Bulut İynemli'nin de kalbinde taht kuran bir isim var. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Zaten aşkları da yine rol aldıkları bir dizide başladı. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi olan o ünlü oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

11.11.2019 14:25 - Son Güncelleme: 11.11.2019 14:40
Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Aras Bulut İynemli gerek yakışıklılığı, gerekse oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan bir isim. Özellikle 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı rolüyle hepimizin gönlünde taht kurdu biliyorsunuz ki. Tabii İynemli'nin kalbinde de taht kuran bir isim var.

İşte başta Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi ve ünlülerin eşleri, sevgilileri.

Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Vedat - Linda Milor

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