Çukur'un Yamaç'ının sevgilisi o olan isim bakın kim! Aras Bulut İynemli'nin çok ünlü sevgilisi...

Aras Bulut İynemli gerek yakışıklılığı, gerekse oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan bir isim. Özellikle 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı rolüyle hepimizin gönlünde taht kurdu biliyorsunuz ki. Tabii İynemli'nin kalbinde de taht kuran bir isim var.

İşte başta Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi ve ünlülerin eşleri, sevgilileri.