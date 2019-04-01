Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile çok konuşuluyor Aras Bulut İynemli. Gerek oyunculuk performansı gerek Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz ile yakaladığı uyum ile göz dolduruyor. İzleyici Aras Bulut İynemli'yi, Dilan Çiçek Deniz ile yakıştırıyor yakıştırmasına ama Aras Bulut İynemli kalbini bambaşka bir dizi oyuncusuna kaptırdı. Bakın Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi o ünlü yıldız kim.

01.04.2019 18:46 - Son Güncelleme: 01.04.2019 18:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





