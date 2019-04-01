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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile çok konuşuluyor Aras Bulut İynemli. Gerek oyunculuk performansı gerek Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz ile yakaladığı uyum ile göz dolduruyor. İzleyici Aras Bulut İynemli'yi, Dilan Çiçek Deniz ile yakıştırıyor yakıştırmasına ama Aras Bulut İynemli kalbini bambaşka bir dizi oyuncusuna kaptırdı. Bakın Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi o ünlü yıldız kim.

01.04.2019 18:46 - Son Güncelleme: 01.04.2019 18:50
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de çok ünlü çıktı. Dizilerin aranan yüzü olan güzel yıldız bakın kim.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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