Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşayan Aras meğer Alemin Kıralı'nın...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilileri merak konusu oldu. Çukur son bölümde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde havuzun içine atılan oyuncu, dizideki eşi ve büyük aşkı Sena'nın ölümü ile aynı sonu mu yaşayacak merak ediliyor. 30 yaşındaki İynemli, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında. 6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile güzel bir birliktelik yürüten Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilileri sosyal medyada merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli'nin Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile ünlendiği dönemde Alemin Kıralı dizisinin güzeli ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşırdı.

06.06.2021 18:01 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





