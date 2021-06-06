Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşayan Aras meğer Alemin Kıralı'nın...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilileri merak konusu oldu. Çukur son bölümde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde havuzun içine atılan oyuncu, dizideki eşi ve büyük aşkı Sena'nın ölümü ile aynı sonu mu yaşayacak merak ediliyor. 30 yaşındaki İynemli, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlüler arasında. 6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bige Önal ile güzel bir birliktelik yürüten Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilileri sosyal medyada merak konusu oldu. Aras Bulut İynemli'nin Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile ünlendiği dönemde Alemin Kıralı dizisinin güzeli ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşırdı.
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Bige Önal ile 6 yıldır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli'nin Çukur dizisine veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Çukur'un final bölümünde Şahram, Yamaç'ı bir havuza elleri kolları bağlı bir şekilde attı. Havuzda boğulan Yamaç'ın aklına ise aynı şekilde öldürülen eşi Sena geldi. Sena'nın ölüm sahnesiyle Yamaç'ın boğulma anları ise finalde aynı anda yer aldı. Çukur'un sonunda ise Yamaç'ın dizideki eski anlarından kesitler ekrana geldi.
Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin ölüp ölmediği ise final bölümünde ortaya çıkacak. Çukur final bölümü ile 7 Haziran Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanırken başrol oyuncusu Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi ve eski aşkları merak konusu oldu.