Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin bu gerçeği ortaya çıktı! Para basıyormuş...
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, ünvanının hakkını veriyor. Bir reklam filminde rol alacağı öğrenilen Aras Bulut İynemli'nin alacağı ücret duyan herkesi kıskandıracak cinsten. Reklam ücreti yüksek olan ünlülerin başında gelen Aras Bulut İynemli'nin alacağı para dudak uçuklatan cinsten. Sadece o mu? Tabi ki değil. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin reklam ücretleri.
25.02.2019 10:12
- Son Güncelleme: 25.02.2019 10:12
Rol aldığı Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, oyunculukta başarısını reklamlara yansıtmış gibi görünüyor. Aras Bulut İynemli'nin rol alacağı reklamdan alacağı ücretin ayrıntıları ortaya çıktı. Kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten bir kazanç elde edecek olan Aras Bulut İynemli, tabi ki reklamlardan çok kazanan tek ünlü isim değil. Birazdan göreceğiniz ücretler sizi kıskançlık krizlerine sokabilir. İşte ünlülerin reklamlardan kazandığı ücretler.
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