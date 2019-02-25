Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin bu gerçeği ortaya çıktı! Para basıyormuş...

Rol aldığı Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aras Bulut İynemli, oyunculukta başarısını reklamlara yansıtmış gibi görünüyor. Aras Bulut İynemli'nin rol alacağı reklamdan alacağı ücretin ayrıntıları ortaya çıktı. Kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan cinsten bir kazanç elde edecek olan Aras Bulut İynemli, tabi ki reklamlardan çok kazanan tek ünlü isim değil. Birazdan göreceğiniz ücretler sizi kıskançlık krizlerine sokabilir. İşte ünlülerin reklamlardan kazandığı ücretler.