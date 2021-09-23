Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin annesini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri olay oldu ‘Hık demiş burnundan düşmüş’
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesini gören şaştı kaldı! Çukur dizisinden canlandırdığı Yamaç karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli, başrolünü üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filminin televizyon erkanlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu. İnternet kullanıcıları ise ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. İynemli'nin Saygı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Miray Daner'in kuzeni olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken oyuncunun annesiyle benzerliği olay oldu. Ünlü oyuncunun annesini görenler 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumunda bulundu. İşte Aras Bulut İynemli'nin annesi...
23.09.2021 23:34
- Son Güncelleme: 23.09.2021 23:34
Aras Bulut İynemli, başrolünü üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filminin televizyon erkanlarında yayınlanmasının ardından gündem oldu.
İynemli hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun Miray Daner ile kuzen olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
Aras Bulut İynemli'nin annesi ile olan benzerliği ise olay oldu. Anne-oğul için 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumu yapıldı.