Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Genç yaşına birçok başarılı projeyi sığdıran Aras Bulut İynemli ailesini kameralardan uzak tutanlardan. Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir abisi olduğunu biliyor muydunuz? O ünlü ismi görünce çok şaşıracaksınız.

18.03.2019 17:25 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





