GaleriMagazin

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Genç yaşına birçok başarılı projeyi sığdıran Aras Bulut İynemli ailesini kameralardan uzak tutanlardan. Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir abisi olduğunu biliyor muydunuz? O ünlü ismi görünce çok şaşıracaksınız.

18.03.2019 17:25 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:31
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinin zirvesine ulaşan Aras Bulut İynemli'nin en az kendisi kadar ünlü bir ağabeyi olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

Bir sigorta reklamında oynayan reklam yıldızı bakın kimin kuzeni...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

ŞADİ TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!

İŞTE HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİ GAMZE ERÇEL

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bir sosyal medya fenomeni.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kalıyor!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu!
ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu!