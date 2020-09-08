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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

Çukur dizisiyle son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıdı. Öte yandan Aras Bulut İynemli özel hayatı ile de ilgi odağı ama o, özel hayatını özenle saklıyor. Aras Bulut İynemli hakkında araştırma yapanlar Miray Daner gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Bakın o gerçek neymiş...

08.09.2020 08:50 - Son Güncelleme: 08.09.2020 08:50
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. Öte yandan Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir ağabeyi de bulunuyor. İşte başta Aras Bulut İynemli ve Miray Daner olmak üzere akraba ünlüler.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu! Aras Bulut ve Miray Daner...

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