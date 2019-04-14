Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli bakın aslen nereli çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin memleketi

Çukur dizisinin başrolünde oynayan ve Yamaç Koçovalı karakterini can veren Aras Bulut İynemli, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Çukur'un son bölümüyle yine gündeme oturan Aras Bulut İynemli, hayat verdiği Yamaç karakteriyle adeta ayakta alkışlanmaya devam ediyor. Sevilen dizideki oyunculuğuyla gençliğine rağmen usta oyunculara taş çıkartan performans sergileyen Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli, memleketiyle olay oldu. İşte Aras Bulut İynemli'nin memleketi...

14.04.2019 19:34 - Son Güncelleme: 14.04.2019 20:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





