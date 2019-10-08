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Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

Çukur'da canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli sosyal medya gündemine oturdu. Özel hayatını kameralar önünde yaşamayı sevmeyen başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı ile dans ettiği anlar çok konuşuldu. Bige Önal ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli de en az kardeşi kadar konuşuluyor.

08.10.2019 14:40 - Son Güncelleme: 08.10.2019 14:44
Çukur'un Yamaç Koçocalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

Çukur dizisi ile oyunculuk kariyerinde bir kez daha kendisini göstermeyi başara n 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı merak konusu oldu. Kendisi gibi oyuncu erkek kardeşi olan Aras Bulut İynemli'nin Yeşim adındaki ablası sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. İşte herkesin konuştuğu Aras Buut İynemli'nin ablası...

Çukur'un Yamaç Koçocalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Çukur'un Yamaç Koçocalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Çukur'un Yamaç Koçocalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Çukur'un Yamaç Koçocalı'sı Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli'yi görenler şaştı kaldı!

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel

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