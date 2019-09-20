Çukur'un Sultan Anne'si Perihan Savaş hakkında şok gerçek! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 13 yaşında...
Çukur oyuncusu Perihan Savaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Asıl adı Şerife Perihan olan güzel oyuncunun Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Çukur'un Sultan Anne'si Perihan Savaş'ın zamanında geçirdiği zor günleri sizler için ele aldık. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş Çukur dizisindeki Sultan Koçovalı karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çukur oyuncusu Perihan Savaş'ın filmleri aratmayacak hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Asıl adı Şerife Perihan olan güzel oyuncunun Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayat hikayesi.
1955 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş doğma büyüme İstanbulludur. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Perihan Savaş'ın gerçek ismi Şerife Perihan'dır. Ortaokul mezunu olan Savaş beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak birçok oyunda yer alan Perihan Savaş beyazperdeyle ilk olarak 2006 yılında Eve Dönüş filmiyle tanışmıştır.
PERİHAN SAVAŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
2014 yılında Gulyabani filmde oynadı
2014 yılında Zaman Makinesi 1973 filmde oynadı
2013 yılında Dursun Çavuş filmde oynadı
2011 yılında Hop Dedik: Deli Dumrul filmde oynadı
2011 yılında Takım: Vatan Sana Canım Feda filmde oynadı
2007 yılında İstiklal: Söğütlü Hacer Ana filmde oynadı
2006 yılında Eve Dönüş filmde oynadı
Perihan Savaş 14 Haziran 1955'te İstanbul Aksaray'da doğar. Aslında adı Şerife Perihan'dır. Şerife Perihan Şehzadebaşı İlkokulu'ndan sonra Ahmet Rasim Ortaokulu'na gider. Daha çocukken evde oynadığı oyunlar ve söylediği şarkılarla annesi Fahrünnisa Hanım'ın arkadaşı olan komşuları Suna Pekuysal'ın dikkatini çeker.
Suna Pekuysal ''Bu kızda kıvılcım var, sanatçı olacak galiba'' der. Perihan 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''