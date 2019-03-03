Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Sık sık hiç estetiğinin olmadığını dile getiren Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'i sosyal medyaya düşen fotoğrafları ele verdi. Dilan Çiçek Deniz,Levent'teki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenmişti. Oyuncu, hakkında çıkan estetik yaptırdığı haberlerini de yalanlamıştı. Ünlü isimlerin estetiksiz hallerini biliyor musunuz? İşte çok şaşıracağınız ilginç isimler ve değişimleri...

03.03.2019 21:00 - Son Güncelleme: 03.03.2019 21:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





