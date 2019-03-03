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Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Sık sık hiç estetiğinin olmadığını dile getiren Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'i sosyal medyaya düşen fotoğrafları ele verdi. Dilan Çiçek Deniz,Levent'teki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenmişti. Oyuncu, hakkında çıkan estetik yaptırdığı haberlerini de yalanlamıştı. Ünlü isimlerin estetiksiz hallerini biliyor musunuz? İşte çok şaşıracağınız ilginç isimler ve değişimleri...

03.03.2019 21:00 - Son Güncelleme: 03.03.2019 21:00
Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı
Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ VE GEÇİRDİKLERİ DEĞİŞİMLER...

Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı

Yasemin Özilhan

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