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Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren ve 3.sezonda Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ile dans ettiği anlarla hafızalara kazınan oyuncu Hazal Subaşı, dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile birlikte. Yaz tatilini birlikte geçiren ikilinin arasındaki yaş farkı gündemde. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı yaşıyla herkesi şoke ediyor.

14.09.2020 17:37 - Son Güncelleme: 14.09.2020 17:45
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın yaşı herkesi şoke ediyor. Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

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Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

BADE İŞÇİL

8 Ağustos 1983

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

ALEYNA TİLKİ

28 Mart 2000

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

ALİNA BOZ

14 Haziran 1998

Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

GIGI HADID

23 Nisan 1995

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