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Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı herkesi şoke etti! Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı meğer...

Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren ve 3.sezonda Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ile dans ettiği anlarla hafızalara kazınan oyuncu Hazal Subaşı, dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile birlikte. Yaz tatilini birlikte geçiren ikilinin arasındaki yaş farkı gündemde. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı yaşıyla herkesi şoke ediyor.

14.09.2020 17:37 - Son Güncelleme: 14.09.2020 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





