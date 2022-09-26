Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun o isimle evlendi! Oyuncu çiftin düğünü ünlüler geçidine döndü: Hande Soral, Nurgül Yeşilçay, Uraz Kaygılaroğlu...
Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun o isimle evlendi! Oyuncu çiftin düğünü ünlüler geçidine döndü: Hande Soral, Nurgül Yeşilçay, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu gibi pek çok isim gecede eğlenceye doymadı. İşte Beykoz'da kır düğünü ile dünyaevine giren Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz'un düğününden kareler...
26.09.2022 11:20 - Son Güncelleme: 26.09.2022 11:22
Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun o isimle evlendi! Oyuncu çiftin düğünü ünlüler geçidine döndü; Hande Soral, Nurgül Yeşilçay, Uraz Kaygılaroğlu, yok yok...
Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral-İsmail Demirci çifti arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.