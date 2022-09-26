Çukur’un Meke’si Aytaç Uşun o isimle evlendi! Oyuncu çiftin düğünü ünlüler geçidine döndü: Hande Soral, Nurgül Yeşilçay, Uraz Kaygılaroğlu...

Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral-İsmail Demirci çifti arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.