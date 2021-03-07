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Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in tepki çeken pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! Final yapmak için gün sayan Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil Çağla Demir, Instagram pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımıyla dikkat çeken Çağla Demir, kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü. İşte verdiği pozda iç çamaşırı olmadığını ileri süren bazı takipçilerinden tepki alan Çağla Demir'in çok konuşulan fotoğrafı...

07.03.2021 11:22 - Son Güncelleme: 07.03.2021 11:27
Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! Final yapmak için gün sayan Çukur oyuncu kadrosuna sahil olan Çağla Demir'in ev pozu sosyal medya gündeminde.

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Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Çağla Demir son olarak sağda bulunan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Çağla Demir'in fotoğrafını gören bazı takipçileri oyuncuya 'iç çamaşırsız' diyerek tepki gösterdi.

Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

Bir süre önce adı Reynmen'le anılan Çağla Demir kısa sürede gündem olurken kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı merak konusu oldu. İşte başta Çağla Demir olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

ÇAĞLA DEMİR

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi alan ve bir dönem modellik yapan Çağla Demir'in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı.

Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir'in pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'İç çamaşırlı mı iç çamaşırsız mı?'

HAKAN ALTUN

13 Ağustos 1972

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