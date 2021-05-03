Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez yeni yaşını kutladı! Hakkındaki o gerçeği duyanlar inanamadı sosyal medya onu konuştu

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu! Bir dergiye verdiği pozları ve doğum günü nedeniyle Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan Damla Sönmez'in yaşı merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bugün doğum gününü kutlayan oyuncunun yaşını merak edip araştırmaya başladı. Sönmez'in yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…

03.05.2021 17:43 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





