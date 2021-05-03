Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez yeni yaşını kutladı! Hakkındaki o gerçeği duyanlar inanamadı sosyal medya onu konuştu
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez yeni yaşını kutladı! Sosyal medya onu konuştu! Bir dergiye verdiği pozları ve doğum günü nedeniyle Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan Damla Sönmez'in yaşı merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bugün doğum gününü kutlayan oyuncunun yaşını merak edip araştırmaya başladı. Sönmez'in yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…
03.05.2021 17:43
- Son Güncelleme: 03.05.2021 17:43
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, hem doğum günü nedeniyle hem de bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Sönmez'in pozları beğeni toplarken ünlü isme sosyal medyada doğum günü mesajları yağdı.
Kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Damla Sönmez'in yaşı ise internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Damla Sönmez olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991