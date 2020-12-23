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Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi. Barış Arduç ile geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturan oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiası gündemde yerini koruyor. Sürpriz nikahın nedeninin bebek olduğu iddia edilmiş ve güzel oyuncu konuyla ilgili o dönem, anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti. Önceki gün Etiler'de yeni projesi için görüşme yapan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi.

23.12.2020 15:10 - Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10
Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

Ağustos ayında sürpriz bir nikahla evlenen Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç müjdeyi verdi. Oyuncu Barış Arduç, iş toplantısı için gittiği Etiler'de objektiflere takıldı.

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Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

Menajeriyle bir araya gelen Arduç, "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Psikopat bir rol olmayacak" dedi. Oyuncu, yasak olduğu için yeni yıla eşi Gupse Özay ile evde gireceklerini söyledi.

Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini nikahla taçlandıran Gupse Özay'ın yaşı merak konusu oldu.

Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

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Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

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