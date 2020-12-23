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Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi...

Çukur'un Arık Böke Erdenet'iydi! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi. Barış Arduç ile geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturan oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiası gündemde yerini koruyor. Sürpriz nikahın nedeninin bebek olduğu iddia edilmiş ve güzel oyuncu konuyla ilgili o dönem, anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti. Önceki gün Etiler'de yeni projesi için görüşme yapan Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç müjdeyi verdi.

23.12.2020 15:10 - Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





