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Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...

Barış Arduç ile geçtiğimiz ağustos ayında Çeşme'de nikah masasına oturan oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu iddiası gündemde yerini koruyor. Sürpriz nikahın nedeninin bebek olduğu iddia edilmiş ve güzel oyuncu konuyla ilgili o dönem, anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirmişti. Önceki gün magazin gündeminde son dakika haberi olarak yer alan bir iddiaya göre ise Gupse Özay 4 aylık hamile. Kısa süre içerisinde Gupse Özay'dan hamilelik ile ilgili açıklama gelirken, ünlü oyuncunun yaşı merak konusu oldu. Barış Arduç ve Gupse Özay kaç yaşında?

12.10.2020 11:37 - Son Güncelleme: 12.10.2020 11:40
Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...
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Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...
Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...

Ağustos ayında sürpriz bir nikahle evlenen Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay'ın bebek beklediği iddia edildi. Son dakika 'Gupse Özay hamile' iddiasının ardından güzel oyuncudan, "Hamile değilim ama çok istiyorum" şeklinde yanıt geldi.

Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...

Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini nikahla taçlandıran Gupse Özay'ın yaşı merak konusu oldu.

Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...

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