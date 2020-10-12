Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve eşi Gupse Özay şaşırttı! Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay meğer...

Ağustos ayında sürpriz bir nikahle evlenen Çukur'un Arık Böke Erdenet'i Barış Arduç ve 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay'ın bebek beklediği iddia edildi. Son dakika 'Gupse Özay hamile' iddiasının ardından güzel oyuncudan, "Hamile değilim ama çok istiyorum" şeklinde yanıt geldi.