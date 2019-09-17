Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! O dizinin yıldızıymış
Çukur dizisi 3.sezon 1.bölüm ile izleyicilerle buluştu. Dizinin kadrosuna pek çok yeni isim katıldı. Bunlardan biri de daha önce Gülperi dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğu ile göz dolduran 21 yaşındaki Burak Dakak... Çukur'un ilk bölümünde Akın Koçovalı olarak karşımıza çıkan Burak Dakak performansı ile göz doldurdu, önümüzdeki günlerde de adından söz ettireceğe benziyor. Hal böyle olunca hakkındaki bilgiler merak edilen Burak Dakak'ın sevgilisi görenleri şaşırttı. Burak Dakak'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte başta Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak'ın sevgilisi olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.
Çukur 3.sezonu ile izleyicileri yeniden merhaba dedi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni sezonda pek çok oyuncu eklendi. Bunlardan biri de dizide Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak. Genç oyuncu Çukur'un yeni sezon ilk bölümünde adından söz ettirmeyi başardı. Yeni sezon ilk bölümünün ardından Burak Dakak hakkında her şey merak ediliyor.
Burak Dakak hakkında en çok şaşırtan bilgilerden biri de sevgilisi oldu. Burak Dakak'ın sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü biri çıktı. İşte başta Burak Dakak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.