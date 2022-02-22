Vav TV İzle
Haberler Magazin Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sergilediği Züleyha karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Kırmızılar içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Altınbilek, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Kısa sürede beğeni rekoru kıran paylaşıma ilk yorum ise oyuncunun sevgilisi Metin Hara'dan geldi. İşte Hilal Altınbilek'in kırmızılar içinde paylaştığı göğüs dekolteli o pozu...

22.02.2022 18:03 - Son Güncelleme: 22.02.2022 18:03
Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Ünlü oyuncu, kırmızılar içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, beğeni rekoru kırdı.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı

Öte yandan Altınbilek'in sevgilisi Metin Hara da paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ilk yorum yapan isimlerden oldu. Hara, sevgilisinin iddialı pozuna kalp emojileriyle karşılık verdi.

SON DAKİKA