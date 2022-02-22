Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı ortalık yandı kavruldu! Sevgilisi Metin Hara bakın ne yorum yaptı
Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızılar içinde paylaştı! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sergilediği Züleyha karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Kırmızılar içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Altınbilek, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Kısa sürede beğeni rekoru kıran paylaşıma ilk yorum ise oyuncunun sevgilisi Metin Hara'dan geldi. İşte Hilal Altınbilek'in kırmızılar içinde paylaştığı göğüs dekolteli o pozu...
22.02.2022 18:03 - Son Güncelleme: 22.02.2022 18:03
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
Öte yandan Altınbilek'in sevgilisi Metin Hara da paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ilk yorum yapan isimlerden oldu. Hara, sevgilisinin iddialı pozuna kalp emojileriyle karşılık verdi.