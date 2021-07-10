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Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile sık sık adından söz ettiren Hilal Altınbilek, bu kez tatil pozuyla gündem oldu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Altınbilek, kırmızı bikinisi ile ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan ünlü oyuncu, iltifat yağmuruna tutuldu. Altınbilek için "Mankenlere taş çıkartır", "Plajın en güzel kadını", "Yandı buralar" yorumları yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyada bomba etkisi yaratan bikinili paylaşımı…

10.07.2021 19:05 - Son Güncelleme: 10.07.2021 19:05
Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

İlk olarak Bodrum'a giden oyuncu, plajda siyah bikinisi ile objektiflere yansımış ve uzun süre gündem olmuştu.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu şimdi ise kırmızı bikinisi ile ayna karşısında verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Hilal Altınbilek, adeta kendine hayran bıraktı.

Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Plajı podyuma çevirdi gören dönüp bir daha baktı

Düzgün fiziği ve güzelliği ile ilgi odağı olan oyuncuyu hayranları iltifat yağmuruna tuttu.