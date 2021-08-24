Çukur’la parlayan Hazal Subaşı tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Bikinisi ile objektif karşısına geçti herkes onu konuştu
Çukur'la yıldızı parlayan Hazal Subaşı tekne pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Subaşı, bir dönem rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Tatilden paylaşım yapan Subaşı, teknede verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, adeta yorum yağmuruna tutuldu. İşte Hazal Subaşı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
24.08.2021 18:23
- Son Güncelleme: 24.08.2021 18:50
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil, Perihan Savaş, Damla Sönmez gibi oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinde canlandırdığı Nehir karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Hazal Subaşı, rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile yaşadığı aşkla da bir dönem magazin gündeminden düşmedi.
Takipçileri, Hazal Subaşı'nı adeta iltifat yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncu için 'Kırmızılar kraliçesi', 'Göz kamaştırıyorsun' yorumları yapıldı.