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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Çukur dizisiyle gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi...

21.04.2019 19:45 - Son Güncelleme:
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Son zamanlarda oynadığı dizilerle adından sıkça söz ettiren ve son olarak Çukur dizisiyle gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi
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