Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Son zamanlarda oynadığı dizilerle adından sıkça söz ettiren ve son olarak Çukur dizisiyle gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.