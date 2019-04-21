Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi
Önce İçerde dizisinde canlandırdığı Mert ardından Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile izleyicinin hafızalarına kazınan Aras Bulut İynemli, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Çukur dizisiyle gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi...
Son zamanlarda oynadığı dizilerle adından sıkça söz ettiren ve son olarak Çukur dizisiyle gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi, ne kadar saklarsa saklasın aslında hep göz önünde. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri.