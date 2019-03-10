Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesini görenler şaşıp kalıyor! Ünlülerin anneleri...
Çukur Aras Bulut İynemli ile özdeşleşirken, ünlü oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin hayranları internet aleminde yakışıklı oyuncuyu konuşuyor. Özel hayatını saklamaya çalışan ancak pek başarılı olamayan Aras Bulut İynemli'nin annesi ile olan benzerliği ise inanılmaz. İşte Aras Bulut İynemli ve ünlülerin anneleri.
10.03.2019 21:37
- Son Güncelleme: 10.03.2019 21:37
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