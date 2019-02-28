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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin hayranları internet aleminde yakışıklı oyuncuyu konuşuyor. Aras Bulut İynemli'nin İçerde ve Çukur dizileriyle zirve yapması tüm dikkatlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Çukur'un Yamaç'ı annesiyle de gündem oldu. İşte Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesi...

28.02.2019 17:57 - Son Güncelleme: 28.02.2019 17:58
Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli yine sevenlerini şaşırtmayı başardı. Özel hayatı takip edilen oyuncular arasındaki Aras Bulut İynemli'nin annesiyle fotoğrafları ortaya çıktı.

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Oktay Kaynarca

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu ve annesi

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Adriana Lima

Victoria Secret'in en beğenilen meleklerinden olan Adriana Lima'nın annesi ilk kez görüntülendi.

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