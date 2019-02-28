Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesini görenler şaşırdı

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin hayranları internet aleminde yakışıklı oyuncuyu konuşuyor. Aras Bulut İynemli'nin İçerde ve Çukur dizileriyle zirve yapması tüm dikkatlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Çukur'un Yamaç'ı annesiyle de gündem oldu. İşte Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesi...

28.02.2019 17:57 - Son Güncelleme: 28.02.2019 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





