Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve annesi görenleri hayrete düşürdü! İşte Herkesin merak ettiği o isim

Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin hayranları internet aleminde yakışıklı oyuncuyu konuşuyor. Aras Bulut İynemli'nin İçerde ve Çukur dizileriyle zirve yapması tüm dikkatlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Çukur'un Yamaç'ı annesiyle de gündem oldu. İşte Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesi ve kendisi gibi oyunculuk yapan abisi...

21.10.2019 18:58 - Son Güncelleme: 21.10.2019 19:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





