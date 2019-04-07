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Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Sena Koçovalı karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz gösterdiği performans ile hayranlarından büyük alkış almaya devam ediyor. Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz'in öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Çukur hayranları internette Dilan Çiçek Deniz hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

07.04.2019 18:36 - Son Güncelleme:
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

Çukur dizisinde Sena Koçovalı karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz gösterdiği performans ile hayranlarından büyük alkış almaya devam ediyor. Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz'in öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Çukur hayranları internette Dilan Çiçek Deniz hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

Vatandaşlar Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli hakkında araştırmaları yaparken en çok ünlü isimlerin yaşları merak edildi. Başta Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

MURAT BOZ

7 MART 1980

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

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