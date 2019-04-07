Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Sena Koçovalı karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz gösterdiği performans ile hayranlarından büyük alkış almaya devam ediyor. Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz'in öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Çukur hayranları internette Dilan Çiçek Deniz hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
07.04.2019 18:36
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Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
Çukur dizisinde Sena Koçovalı karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz gösterdiği performans ile hayranlarından büyük alkış almaya devam ediyor. Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz'in öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Çukur hayranları internette Dilan Çiçek Deniz hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz herkesi şaşırttı
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