Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafındaki şok detay! Takipçilerinden mesaj yağdı! Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Dilan Çiçek Deniz, bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. 5.5 milyon liralık takıları ve kostümüyle dikkat çeken Deniz, geçtiğimiz gün de ünlü bir otelde objektif karşısına geçti. Son olarak Çukur dizisinde rol alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafındaki detay, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

23.05.2019 12:45 - Son Güncelleme: 23.05.2019 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





