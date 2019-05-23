Çukur dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafındaki şok detay! Takipçilerinden mesaj yağdı! Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz, bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. 5.5 milyon liralık takıları ve kostümüyle dikkat çeken Deniz, geçtiğimiz gün de ünlü bir otelde objektif karşısına geçti. Son olarak Çukur dizisinde rol alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafındaki detay, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.
Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.